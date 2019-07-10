Написание статей на сайт

Добрый день

Ищем одного исполнителя по написанию статей на сайт - https://pcmeb.ru/articles/

Все статьи должны быть уникальны и оптимизированы + с картинками

Основные тематики:

Как выбрать диван

Как выбрать кровать

Как выбрать матрас

Далее, мы их расширим:

механизмы диванов и какой лучше

Основания кровати - какие бывают и какие лучше

Матрас - в чем разница

и т.д.

Исполнителя ищем с опытом в этих тематиках!

Оплата только сбер или Яденьги после выполнения работ