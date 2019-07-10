Здравствуйте. Нужно написать продающий текст на главную страницу моего сайта. bookclub.kz
Написание статей на сайт
Добрый день
Ищем одного исполнителя по написанию статей на сайт - https://pcmeb.ru/articles/
Все статьи должны быть уникальны и оптимизированы + с картинками
Основные тематики:
Как выбрать диван
Как выбрать кровать
Как выбрать матрас
Далее, мы их расширим:
механизмы диванов и какой лучше
Основания кровати - какие бывают и какие лучше
Матрас - в чем разница
и т.д.
Исполнителя ищем с опытом в этих тематиках!
Оплата только сбер или Яденьги после выполнения работ
Заявки фрилансеров
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