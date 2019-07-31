Написать воронку писем для Saas сервиса по созданию чат-ботов.

  1. Биржа фриланса
  2. Продающие тексты
Завершен2 заявки256 просмотров

Воронка будет работать через чат-бот + email. 

Готовы рассмотреть варианты без опыта в данном направлении. 

С опытом в приоритете. 

6 лет назад
amemory
29 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

lilunka
43 года
17 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
6 лет назад
$10
3 дня
Людмила, очень быстро отреагировала. Сделали все быстро. Работой доволен. Советую!
Отличный заказчик - четкое задание, максимум разъяснений и быстрая оплата. Рекомендую к сотрудничеству как порядочного, приятного в общении человека))

Заявки фрилансеров

lilunka
43 года
17 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
6 лет назад