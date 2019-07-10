Продающий текст для сайта коттеджного посёлка

  1. Биржа фриланса
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Закрыт12 заявок326 просмотров

сайт https://ramenki46.ru

текст в раздел "О ПОСЁЛКЕ"

кто имел опыт написания текстов для подобных проектов, присылайте примеры работ

6 лет назад
Befanz
Роман 
32 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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