Статья - исследование

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Закрыт4 заявки224 просмотра

Здравствуйте.Нам нужна статья про ит аутсорсинг. Почему выгодно компаниям из России и стран СНГ, заказывать Ит услуги в Молдове.

Вводную информацию предоставлю. Нужен авторский, хороший материал с погружением в тему. Обязательно в сопровождении картинок( инфографики) - я нарисую и предоставлю. 

6 лет назад
paleak
Ян 
34 года
15 лет в сервисе
Был
день назад

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