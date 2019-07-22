Подробности в ТЗ, ключевики в excel файле.
Статья - исследование
Здравствуйте.Нам нужна статья про ит аутсорсинг. Почему выгодно компаниям из России и стран СНГ, заказывать Ит услуги в Молдове.
Вводную информацию предоставлю. Нужен авторский, хороший материал с погружением в тему. Обязательно в сопровождении картинок( инфографики) - я нарисую и предоставлю.
Заявки фрилансеров
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