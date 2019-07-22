SEO копирайтер. Нужно написать продающую SEO статью

  1. Биржа фриланса
  2. Продающие тексты
Закрыт4 заявки256 просмотров

Нужно написать продающую SEO статью на тему ремонт приставок (ps3, ps4).

Жду откликов только от копирайтеров, умеющих писать SEO текст, понимающий данную тематику. Всякие "учителя информатик" и "педагоги" просьба не откликаться.

6 лет назад
pcservicezp
33 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров