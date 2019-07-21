Разработать коммерческое предложение

  1. Биржа фриланса
  2. Продающие тексты
Закрыт6 заявок300 просмотров

Нужно сделать грамотное коммерческое предложение по услугам:

Разработка приложение

Написать продающие текста, с указание и расчетом цены, итд 

С возможностью изменять цену, сроки. 

Без портфолио не рассамтриваем

6 лет назад
Askarov123
36 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров