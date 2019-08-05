Необходимо написать "вкусное" объявление вакансии в очень короткие сроки. Информацию предоставим
Контент для новостной рассылки.
Уважаемые коллеги!
Необходимо разработать контент для новостной рассылки по действующим клиентам.
Тематика: Обработка персональных данных в сфере ЖКХ
В перечень работ входит:
1) Составление текста письма
2) Дайджест 5 актуальных статей по теме (шортрид в рассылке и полная версия на сайт) за
последнее время.
В заявке прошу указать:
1) Точную стоимость работы (Стоимость специально указывается не в числе знаков. Размер
статьи должен соответствовать типовой имейл рассылке и двигать клиента по
воронке продаж. Исполнитель должен фокусироваться именно на маркетинге, а не на
числе знаков).
2) Прямую ссылку на Ваши работы аналогичной тематики.
3) Другую дополнительную информацию, которая поможет определиться с выбором.
Заявки фрилансеров
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