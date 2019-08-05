Контент для новостной рассылки.

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Закрыт1 заявка220 просмотров

Уважаемые коллеги!

 

Необходимо разработать контент для новостной рассылки по действующим клиентам.

Тематика: Обработка персональных данных в сфере ЖКХ

В перечень работ входит:

1)     Составление текста письма

2)     Дайджест 5 актуальных статей по теме (шортрид в рассылке и полная версия на сайт) за

последнее время.

 

В заявке прошу указать:

1)     Точную стоимость работы (Стоимость специально указывается не в числе знаков. Размер

статьи должен соответствовать типовой имейл рассылке и двигать клиента по

воронке продаж. Исполнитель должен фокусироваться именно на маркетинге, а не на

числе знаков).

2)     Прямую ссылку на Ваши работы аналогичной тематики.

3)     Другую дополнительную информацию, которая поможет определиться с выбором.

6 лет назад
inoline
41 год
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

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