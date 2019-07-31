Необходимо сделать прототип (он же мокап) лендинга на 3-4 экрана и написать продающий текст для данного лендинга. Тематика лендинга - продажа стройматериалов (точнее конкретизирую в личку тем кто откликнется), для изучения и ловли вдохновения ...
Написание продающего текста для буклета
Написать структуру и продающие тексты для буклеты:
Работаем по схеме, которую Вы расписали:
1) 100% предоплата.
2) Я обдумываю концепцию и согласовываю с вами. То есть, вы будете знать о том, что за текст будет на каждой из 6 страниц.
3) Я создаю структуру и согласовываю с вами. То есть, вы будете знать примерно количество текста в каждом блоке.
4) Пишу текст.
Заявки фрилансеров
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