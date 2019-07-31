Написание продающего текста для буклета

Написать структуру и продающие тексты для буклеты:

Работаем по схеме, которую Вы расписали:

1) 100% предоплата.

2) Я обдумываю концепцию и согласовываю с вами. То есть, вы будете знать о том, что за текст будет на каждой из 6 страниц.

3) Я создаю структуру и согласовываю с вами. То есть, вы будете знать примерно количество текста в каждом блоке.

4) Пишу текст.