6000 символов, написать продающие красивые тексты. Предлагайте ваши цены!
Статьи для сайта
Наш сервисный центр занимается ремонтом телефонов, планшетов и ноутбуков в Пензе. Для нашего сайта требуется написать статьи о ремонте телефонов.
Сайт: https://repair-gu.ru/
О заказе:
Нужно написать по 1 статье на 1 модель телефона. Формат:
Ремонт samsung (самсунг) "модель" в Пензе
Ремонт xiaomi (ксиоми) "модель" в Пензе
Ремонт huawei (хуавей) "модель" в Пензе
Ремонт honor (хонор) "модель" в Пензе
Ремонт SONY (сони) "модель" в Пензе
Ремонт ASUS (асус) "модель" в Пензе
Ремонт LG (лджи) "модель" в Пензе
Ремонт Lenovo (леново) "модель" в Пензе
Ремонт ZTE (зте) "модель" в Пензе
Ремонт MEIZU (мейзу) "модель" в Пензе
В кавычках "" нужно использовать все модели, произведенные после 2015 года.
Необходимо сделать статьи в word документе. Объем статьи - 1500 - 2000 символов.
Требование к тексту:
В тексте должны присутствовать минимум 2 заголовка, например: "Цены на ремонт Xiaomi redmi 4x", "Гарантия на ремонт ксиоми редми 4x".
Текст должен быть уникален минимум на 90%
Заспамленность не более 35% (проверка сайтом text.ru)
Предлагайте цены и сроки
Можете взять в работу только модели одной компании, например xiaomi
Заявки фрилансеров
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