Статьи для сайта

Наш сервисный центр занимается ремонтом телефонов, планшетов и ноутбуков в Пензе. Для нашего сайта требуется написать статьи о ремонте телефонов.

Сайт: https://repair-gu.ru/

О заказе:

Нужно написать по 1 статье на 1 модель телефона. Формат:

Ремонт samsung (самсунг) "модель" в Пензе

Ремонт xiaomi (ксиоми) "модель" в Пензе

Ремонт huawei (хуавей) "модель" в Пензе

Ремонт honor (хонор) "модель" в Пензе

Ремонт SONY (сони) "модель" в Пензе

Ремонт ASUS (асус) "модель" в Пензе

Ремонт LG (лджи) "модель" в Пензе

Ремонт Lenovo (леново) "модель" в Пензе

Ремонт ZTE (зте) "модель" в Пензе

Ремонт MEIZU (мейзу) "модель" в Пензе

В кавычках "" нужно использовать все модели, произведенные после 2015 года.

Необходимо сделать статьи в word документе. Объем статьи - 1500 - 2000 символов.

Требование к тексту:

В тексте должны присутствовать минимум 2 заголовка, например: "Цены на ремонт Xiaomi redmi 4x", "Гарантия на ремонт ксиоми редми 4x".

Текст должен быть уникален минимум на 90%

Заспамленность не более 35% (проверка сайтом text.ru)

Предлагайте цены и сроки

Можете взять в работу только модели одной компании, например xiaomi