Ищу человека, способного быстро, грамотно и с юмором писать продающие тексты! Размещение текста - в инстаграм (для понимания объема). Работа может быть разовой или на постоянной основе, в зависимости от цены.
Написание продающего текста для буклета
Мне нужно разработать структуру и продающие тексты для листовки такого формата https://drive.google.com/file/d/1OyjK8wiozldq_TiHw_I3aF5TrBfzCnCR/view Эта листовка будет ложится в конверт и разбрасываться по почтовым ящикам соседних домов, где находится спортивное пространство (тренировки по йоге, воркауту и т.п.) Чтобы буклет работал, нужно задавать читателю порядок ознакомления с информацией. Из-за этого выбрал подобный формат буклета. Хочу, чтобы на буклете была информация + ценность какая-то (если нужно мы сделаем обучающее видео и дадим QR, где будет ссылка для скачивания) или типа того + продающая часть. Плюс на какой-то странице должен быть флаер, который человек сможет обменять на 1 бесплатно занятие в этой студии + при обмене получить 50% скидку на абонемент, что на 8 занятий. В общем основные цели: - Чтобы листовка давала ценность человеку, чтобы ему было приятно- Продавала (человек захотел все-таки прийти и начать заниматься или хотя бы попробовать) Вот листовка, которую недавно делали, но они совсем не работают, так как на них больше информация и реклама:https://www.dropbox.com/s/n9qp6riqoinbqf1/Untitled.pdf?dl=0 А мне, нужно, чтобы шла продажа и ценность человеку, который откроет конверт и начнет ознакамливаться.Чтобы с разворота захватывало внимание на следующий разворот и затем привел человека в студию!)
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