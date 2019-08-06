Написать продающий текст

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Закрыт24 заявки886 просмотров

Ищу человека, способного быстро, грамотно и с юмором писать продающие тексты! Размещение текста - в инстаграм (для понимания объема). Работа может быть разовой или на постоянной основе, в зависимости от цены. 

6 лет назад
Sweetkam
Дина 
39 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров