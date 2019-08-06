Написать и опубликовать 3 положительных отзыва: в яндекс(карты услуги или справочник. Решаю после назначения исполнителя)Оценка 5 звезд и 150-200 символов (можно больше). Тексты ваши. По ссылкам с платформы не переходить(яндекс сразу спалит накрутку). ЗАДАНИЕ НУЖНО ...
Написать продающий текст
Ищу человека, способного быстро, грамотно и с юмором писать продающие тексты! Размещение текста - в инстаграм (для понимания объема). Работа может быть разовой или на постоянной основе, в зависимости от цены.
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