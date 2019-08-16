Написание продающего текста для буклета

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Продающие тексты
Завершен6 заявок216 просмотров

Добрый день.

Мне нужно разработать структуру и продающие тексты для листовки такого формата https://drive.google.com/file/d/1OyjK8wiozldq_TiHw_I3aF5TrBfzCnCR/view  Эта листовка будет ложится в конверт и разбрасываться по почтовым ящикам соседних домов, где находится спортивное пространство (тренировки по йоге, воркауту и т.п.)  Чтобы буклет работал, нужно задавать читателю порядок ознакомления с информацией. Из-за этого выбрал подобный формат буклета.  Хочу, чтобы на буклете была информация + ценность какая-то (если нужно мы сделаем обучающее видео и дадим QR, где будет ссылка для скачивания) или типа того + продающая часть. Плюс на какой-то странице должен быть флаер, который человек сможет обменять на 1 бесплатно занятие в этой студии + при обмене получить 50% скидку на абонемент, что на 8 занятий. В общем основные цели: - Чтобы листовка давала ценность человеку, чтобы ему было приятно- Продавала (человек захотел все-таки прийти и начать заниматься или хотя бы попробовать) Вот листовка, которую недавно делали, но они совсем не работают, так как на них больше информация и реклама:https://www.dropbox.com/s/n9qp6riqoinbqf1/Untitled.pdf?dl=0  А мне, нужно, чтобы шла продажа и ценность человеку, который откроет конверт и начнет ознакамливаться.Чтобы с разворота захватывало внимание на следующий разворот и затем привел человека в студию!) Сможете ли такое сделать? Если да, то какой срок и стоимость. Заранее благодарен.

6 лет назад
uarichs
38 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

master_elena
Елена 
27 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад
$30
2 дня
Escrow
Елена выполнила все качественно и в срок. Здорово пишет продающие тексты, мне понравилось! Рекомендую.
Спасибо Денису за совместную работу. Сотрудничеством осталась очень довольна. Приятный заказчик и хороший человек) Рекомендую!

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master_elena
Елена 
27 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад

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