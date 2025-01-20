Требуется составить смету на строительство дома, используя предоставленные чертежи и схемы. Важно учесть все необходимые материалы и работы для точного расчета бюджета.
Magicad
очень простой чертеж электрики в magicad на двух этажах. для студента. есть 2 этажа, нужно в них произвольно нарисовать лампочки выключатели и соединить
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Чертежи и Схемы2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $20
Требуется выполнить 16 заданий в приложении AutoCad для университета. Срок выполнения - до утра. Качество не является критичным, детали можно обсудить по необходимости.Закрыт3 месяца назад
- $70
Требуется разработка тепловой модели асинхронного электродвигателя с использованием широтно-импульсного преобразователя. Необходимо вывести данные температуры обмотки статора в зависимости от параметров источника. Проект включает создание чертежей и схем для дальнейшего анализа.Чертежи и Схемы1 заявкаЗакрыт2 месяца назад
- $25
Требуется спроектировать мягкий стул в 3D Компас или Автокад. Необходимо сделать чертежи с проекциями толщины поролона и указать размеры для понимания габаритов. Согласование габаритов и деталей будет осуществляться в PDF, а также подготовка DXF файлов на каждую деталь. Срок выполнения проекта — 2-3 дня.Закрыт2 месяца назад
- $10
Требуется выполнить чертеж в Autocad с последующим предоставлением файла и PDF-версии. Сроки выполнения максимально сжаты, требуется оперативный подход.Чертежи и Схемы1 исполнительЗавершен3 месяца назад
Требуется подготовить производственные чертежи люстры в формате A4 PDF. Включите общий вид в трех проекциях с размерами, детали и узлы для точного изготовления, а также подетальную раскладку конструкции. Размеры плафон/шар 20 см, плафон/квадрат 20/20 см, предварительные размеры L. 80 см, P. 30 см, H. 30 см. При разработке чертежей размеры будут корректироваться.Чертежи и Схемы3 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $150
Требуется выполнить черчение сантехники в классическом стиле в программе или на формате A4. Необходимы размеры, выносы и дополнения. Ищем студентов, проживающих в общежитии, для выполнения этой задачи.Чертежи и Схемы2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Требуется подготовить производственные чертежи светильника в формате A4 PDF. Включите общий вид в трех проекциях с размерами, детали и узлы для точного изготовления, а также подетальную раскладку конструкции. Размеры: L. 28,5 см, P. 29 см, H. 81,5 см.Закрыт2 месяца назад
- $300
Требуются различные карты и чертежи для игры GTA San Andreas, включая физическую, климатическую и топографическую. Проект направлен на улучшение понимания игры и углубление знаний в программировании.Чертежи и Схемы1 заявкаЗакрыт2 месяца назад