Magicad

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Закрыт1 заявка46 просмотров

очень простой чертеж электрики в magicad на двух этажах. для студента. есть 2 этажа, нужно в них произвольно нарисовать лампочки выключатели и соединить

Создание чертежей
3 месяца назад
guest_1738243556300
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Тимофій
 
40 лет
2 года в сервисе
Был
24 дня назад
3 месяца назад

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