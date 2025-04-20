Необходим графический дизайнер для разработки меню ресторана с фотографиями. Важна быстрая реализация и легкий формат. Обработка фотографий должна соответствовать общему стилю заведения.
Дизайнер генератор фотографий для хостела (AI + ChatGPT)
Вакансия: Дизайнер‑генератор фотографий для хостела (AI + ChatGPT)
📌 О проекте
Что нужно: сгенерировать 50 фото интерьеров хостела через наш чат‑GPT (DALL·E/StableDiffusion) в едином стиле.
Оплата: $100 (фиксированная сумма).
Срок: 1 рабочий день (до конца сегодня; до 11 рабочих часов).
🎯 Задачи
Согласовать стиль (5–10 вариантов → единый look&feel).
Сгенерировать 50 фото:
Общая зона (10–15 шт): креативные ракурсы, «wow‑фишки».
Комнаты (35–40 шт): по комнате – 1 фото «схема 1:1» + 1–2 атмосферных ракурса, показывающих отличия.
Сохранить промпты для каждой сцены в JSON.
Собрать архив:
Изображения PNG/JPG (не менее 1920×1080).
JSON с текстами промптов.
Мы предоставим платный Chatgdp .
Много заказов если покажите высокую эффективность.
⚙️ Процесс и отчётность
Hourly Stand‑up (каждый час в Telegram‑чат):
Что сделано за час.
Промежуточные файлы/скриншоты.
Строго: пропуск даже одного часового отчёта → немедленная заявка на отмену заказа на фриланс‑площадке.
Финальный отчёт: текст + ссылка на архив материалов.
✔️ Требования
Опыт генерации интерьерных изображений через ChatGPT/DALL·E/SD.
Чувство стилистики бренда (минимализм, «инстаграмный» look).
Готовность потратить до 11 рабочих часов сегодня.
Скорость и гибкость: hourly отчёты + финал за день.
🛡️ Условия Success‑Fee
$100 после полного закрытия задачи: 50 фото + все отчёты + промпты.
Без частичной оплаты: «сдал — не сдал» → «спасибо, без оплаты».
Правки до финального «Go‑Live» без доплат.
📝 Как откликнуться
Портфолио: ссылка в формате, удобном для просмотра заказчиком.
Telegram‑ник (чтобы площадка не заблокировала).
Кодовое слово в отклике:
Готов/а начинать через 5 минут
(подтверждает, что вы прочли вакансию)
Цель: получить качественный набор фото под единый стиль, который продаёт наш хостел и подчёркивает уникальность каждой комнаты.
Главное: результат и строгая отчётность. Поехали!
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