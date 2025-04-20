Дизайнер генератор фотографий для хостела (AI + ChatGPT)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Открыт3 заявки69 просмотров

Вакансия: Дизайнер‑генератор фотографий для хостела (AI + ChatGPT)

📌 О проекте

  • Что нужно: сгенерировать 50 фото интерьеров хостела через наш чат‑GPT (DALL·E/StableDiffusion) в едином стиле.

  • Оплата: $100 (фиксированная сумма).

  • Срок: 1 рабочий день (до конца сегодня; до 11 рабочих часов).

🎯 Задачи

  1. Согласовать стиль (5–10 вариантов → единый look&feel).

  2. Сгенерировать 50 фото:

    • Общая зона (10–15 шт): креативные ракурсы, «wow‑фишки».

    • Комнаты (35–40 шт): по комнате – 1 фото «схема 1:1» + 1–2 атмосферных ракурса, показывающих отличия.

  4. Сохранить промпты для каждой сцены в JSON.

  5. Собрать архив:

    • Изображения PNG/JPG (не менее 1920×1080).

    • JSON с текстами промптов.

  6. Мы предоставим платный Chatgdp .

  7. Много заказов если покажите высокую эффективность.

⚙️ Процесс и отчётность

  • Hourly Stand‑up (каждый час в Telegram‑чат):

    1. Что сделано за час.

    2. Промежуточные файлы/скриншоты.

  • Строго: пропуск даже одного часового отчёта → немедленная заявка на отмену заказа на фриланс‑площадке.

  • Финальный отчёт: текст + ссылка на архив материалов.

✔️ Требования

  • Опыт генерации интерьерных изображений через ChatGPT/DALL·E/SD.

  • Чувство стилистики бренда (минимализм, «инстаграмный» look).

  • Готовность потратить до 11 рабочих часов сегодня.

  • Скорость и гибкость: hourly отчёты + финал за день.

🛡️ Условия Success‑Fee

  • $100 после полного закрытия задачи: 50 фото + все отчёты + промпты.

  • Без частичной оплаты: «сдал — не сдал» → «спасибо, без оплаты».

  • Правки до финального «Go‑Live» без доплат.

📝 Как откликнуться

  1. Портфолио: ссылка в формате, удобном для просмотра заказчиком.

  2. Telegram‑ник (чтобы площадка не заблокировала).

  3. Кодовое слово в отклике:
    Готов/а начинать через 5 минут
    (подтверждает, что вы прочли вакансию)

Цель: получить качественный набор фото под единый стиль, который продаёт наш хостел и подчёркивает уникальность каждой комнаты.

Главное: результат и строгая отчётность. Поехали!

ChatGPTАдаптивный дизайнДизайн интерьеровДизайн объектовAdobe InDesign
13 дней назад
Сергей
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1 отзыв

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