Необхідно створити фото креативи для запуску реклами товару на європейському та американському ринках. Будуть надані оригінали фото, текстові варіанти та референси для зразків. Важливо дотримуватися вказаного формату та якісно обробити матеріали.
Создание меню для ресторана с фотографиями
Требуется графический дизайнер для создания меню с фотографиями для ресторана. Работы должны быть выполнены в минимальные сроки и в легком формате.
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