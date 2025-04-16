Создание меню для ресторана с фотографиями

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт9 заявок57 просмотров

Требуется графический дизайнер для создания меню с фотографиями для ресторана. Работы должны быть выполнены в минимальные сроки и в легком формате.

17 дней назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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