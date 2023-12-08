Дизайн сайта на тильде

Дизайн сайтовЗавершен6 заявок30 просмотров
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Необходимо создать дизайн сайта и сверстать его на тильде, с прикольными анимациями, адаптивными версиями под все устройства. Тех задание имеется.

Дизайн сайта
15 дней назад
guest_1702032329389
Россия
15 дней в сервисе
Был
3 дня назад
Выбранный исполнитель
Alllexandra
29 летБеларусь
5 лет в сервисе
Была
3 часа назад
15 дней назад
$3
5 дней
RUB
Спасибо за выполненную работу. Проект выполнен с учетом всех моих пожеланий, качественно, в срок. Рекомендую!👍🏻
Спасибо за заказ!
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