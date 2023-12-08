Сделаю дизайн для вас и вашего бизнеса!

Привет! Меня зовут Александра, мне 29 лет.

Я - творческая личность с техническим складом ума. Это помогает делать дизайн не только красивым, но и "работающим".

Создаю дизайн с адаптацией под все необходимые устройства.

Кроме дизайна сайтов в Figmа, также могу сверстать их на Tilda.

Помогу составить вам ТЗ, если такового не имеется.

Все правки бесплатные.

Мой behance: https://www.behance.net/alexandizotova

Мой тг для связи: http://t.me/ardnaksela

Пишите, телефон всегда под боком (даже в выходные!)

Обсудим ваш проект :)

Буду рада помочь вам и вашему бизнесу!