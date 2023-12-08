Alllexandra

Александра Alllexandra

 
29 летБеларусь/Бобруйск
5 лет на фриланс-бирже
Была
38 минут назад
3 отзыва
3 новых
Сделаю дизайн для вас и вашего бизнеса!

Привет! Меня зовут Александра, мне 29 лет.

Я - творческая личность с техническим складом ума. Это помогает делать дизайн не только красивым, но и "работающим".

Создаю дизайн с адаптацией под все необходимые устройства.

Кроме дизайна сайтов в Figmа, также могу сверстать их на Tilda.

Помогу составить вам ТЗ, если такового не имеется.

Все правки бесплатные.

Мой behance: https://www.behance.net/alexandizotova

Мой тг для связи: http://t.me/ardnaksela

Пишите, телефон всегда под боком (даже в выходные!)

Обсудим ваш проект :)

Буду рада помочь вам и вашему бизнесу!

Дизайн сайтаTilda
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
33%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
3
безопасных платежей
ТОП-50
Дизайн сайтов
Лучший веб-дизайнер декабря
Отзывы заказчиков
Sve_tlana
Светлана 
34 годаПольша
16 дней в сервисе
Была
16 дней назад
$50
10 баллов
16 дней назад
Нужен дизайн сайта для запуска курса
новый отзыв
Большое спасибо за проделанную работу, сайт очень понравился, все как я хотела. Нужно было сделать сайт в крайние сроки для запуска курса - успели!
Спасибо вам за заказ! Обращайтесь)
Ответный отзыв
Nikolay_1988
Николай 
35 летБеларусь
24 дня в сервисе
Был
17 дней назад
$50
10 баллов
22 дня назад
Дизайн одностраничного сайта
новый отзыв
Все хорошо и качественно сделано, красиво и профессионально. Благодарю за сотрудничество. Рекомендую, буду обращаться еще!
Спасибо за заказ!
Ответный отзыв
guest_1702032329389
Россия
месяц в сервисе
Был
17 дней назад
$3
10 баллов
месяц назад
Дизайн сайта на тильде
новый отзыв
Спасибо за выполненную работу. Проект выполнен с учетом всех моих пожеланий, качественно, в срок. Рекомендую!👍🏻
Спасибо за заказ!
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
3 отзыва
$3/час
от $40от 3 дней
#43
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$5/час
от $50от 5 дней
#695