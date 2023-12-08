Сделаю дизайн для вас и вашего бизнеса!
Привет! Меня зовут Александра, мне 29 лет.
Я - творческая личность с техническим складом ума. Это помогает делать дизайн не только красивым, но и "работающим".
Создаю дизайн с адаптацией под все необходимые устройства.
Кроме дизайна сайтов в Figmа, также могу сверстать их на Tilda.
Помогу составить вам ТЗ, если такового не имеется.
Все правки бесплатные.
Мой behance: https://www.behance.net/alexandizotova
Мой тг для связи: http://t.me/ardnaksela
Пишите, телефон всегда под боком (даже в выходные!)
Обсудим ваш проект :)
Буду рада помочь вам и вашему бизнесу!
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
33%
заявок принято заказчиками
—
нет постоянных заказчиков
3
безопасных платежей
ТОП-50— Дизайн сайтов
— Лучший веб-дизайнер декабря
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
16 дней назад
Нужен дизайн сайта для запуска курса
— новый отзыв
Большое спасибо за проделанную работу, сайт очень понравился, все как я хотела. Нужно было сделать сайт в крайние сроки для запуска курса - успели!
Ответный отзыв
Спасибо вам за заказ! Обращайтесь)
$50
10 баллов
22 дня назад
Дизайн одностраничного сайта
— новый отзыв
Все хорошо и качественно сделано, красиво и профессионально. Благодарю за сотрудничество. Рекомендую, буду обращаться еще!
Ответный отзыв
Спасибо за заказ!
$3
10 баллов
месяц назад
Дизайн сайта на тильде
— новый отзыв
Спасибо за выполненную работу. Проект выполнен с учетом всех моих пожеланий, качественно, в срок. Рекомендую!👍🏻
Ответный отзыв
Спасибо за заказ!
Дизайн сайтов
3 отзыва
$3/час
от $40от 3 дней
#43
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$5/час
от $50от 5 дней
#695