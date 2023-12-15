Nikolay_1988

Николай Nikolay_1988

 
36 лет
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Alllexandra
30 лет
6 лет в сервисе
Была
21 день назад
$50
10 баллов
год назад
Дизайн одностраничного сайта
Дизайн лендингов
Спасибо за заказ!
Все хорошо и качественно сделано, красиво и профессионально. Благодарю за сотрудничество. Рекомендую, буду обращаться еще!
Ответный отзыв