Nikolay_1988

Требуется сверстать лендинг на платформе Тильда с использованием HTML. Ищем специалиста, способного создать качественный и привлекательный дизайн, соответствующий современным стандартам веб-разработки.
HTML-верстка1 заявка
Закрыт
год назад
Требуется сверстать лендинг на платформе Тильда с использованием HTML. Ищем специалиста, способного создать качественный и привлекательный дизайн, соответствующий современным стандартам веб-разработки.
Ищется специалист для создания дизайна креативов и баннеров для Instagram. Необходимо разработать привлекательные визуалы, соответствующие бренду. Укажите свою стоимость за выполнение задания.
Ищется специалист для разработки дизайна одностраничного сайта для барбершопа. Необходимо создать уникальный, стильный и функциональный дизайн, соответствующий тематике заведения.