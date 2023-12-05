Нужно переделать дизайн строительные материалы

Ниша - продажа электромобилей из Китая. Референсы: Главный конкурент - https://future-byelectro.kz/ https://online-dealer.ru/gibridy/ideal-l9/ https://li-motors.ru/catalog https://newauto.kz/ Нужно создать макет только главной страницы сайта: Хедер: логотип, меню, ...
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переделать дизайн под строительные материалы
ссылка на Figma: https://www.figma.com/file/GTMunzCaGdOI1IInpdN9g7/Двери-новые-(Copy)?type=design&node-id=0-1&mode=design
Оплата по факту выполнения работы !!!
Старый сайт https://nikstroy.by с него можно брать инфу
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