Нужно переделать дизайн строительные материалы

$50
Дизайн сайтовЗакрыт24 заявки133 просмотра
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переделать дизайн под строительные материалы
ссылка на Figma: https://www.figma.com/file/GTMunzCaGdOI1IInpdN9g7/Двери-новые-(Copy)?type=design&node-id=0-1&mode=design

Оплата по факту выполнения работы !!!

Старый сайт https://nikstroy.by с него можно брать инфу

12 дней назад
iilyayurievich
Илья 
24 годаБеларусь
2 года в сервисе
Был
4 часа назад
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