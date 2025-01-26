Кейс: Реклама услуг по созданию обложек книг с помощью нейросетей
Цель:
Увеличение количества заявок на создание макетов и обложек для книг с использованием нейросетевых технологий.
Кампании:
Типы: Мастер кампаний (РСЯ и Поиск).
Фокус: Подбор целевых запросов, связанных с дизайном обложек, макетов для книг и упоминанием нейросетей.
География: Россия.
Бюджет: 30000 руб/мес
Результаты за 7 дней:
Показы: 9 483.
Клики: 447.
CTR: 4,71%.
Средняя цена клика: 23,82 руб.
Конверсии: 223.
Цена конверсии: 47,74 руб.
Глубина просмотра: 2,57 страницы.
Результаты за 30 дней:
Показы: 291 115.
Клики: 2 927.
CTR: 1,01%.
Средняя цена клика: 10,20 руб.
Конверсии: 510.
Цена конверсии: 58,56 руб.
Глубина просмотра: 1,58 страницы.
Принятые меры:
1. Работа в мастерах кампаний:
Использование автоматического подбора ключевых слов и стратегий назначения ставок для упрощения управления при небольшом бюджете.
Оптимизация целей кампаний под конверсии для повышения эффективности.
2. Контент для объявлений:
Использование УТП: "Современные технологии нейросетей", "Уникальные обложки под любой жанр", "Готовый макет за 1 день".
Тестирование автоматических заголовков и описаний, предлагаемых мастером.
3. Оптимизация затрат:
Анализ и отключение нерентабельных групп объявлений.
Регулярное перераспределение бюджета между лучшими кампаниями.
4. Мониторинг результатов:
Использование встроенных аналитических инструментов для анализа стоимости клика, отказов и глубины просмотра.
Мастера кампаний показали высокую эффективность для ниши: при ограниченном бюджете удалось привлечь 510 заявок за 30 дней при средней цене конверсии в 58,56 руб..
Глубина просмотра (2,57 страницы за 7 дней) и низкий процент отказов свидетельствуют о заинтересованности целевой аудитории.
Работа через мастеров кампаний позволяет автоматизировать процесс управления рекламой и добиться хороших результатов при небольших бюджетах. Следующий шаг — расширение охвата с учетом полученных данных и дополнительное тестирование креативов.
Примеры объявлений прикладываю