Кейс: Реклама услуг по созданию обложек книг с помощью нейросетей

Цель:

Увеличение количества заявок на создание макетов и обложек для книг с использованием нейросетевых технологий.

Кампании:

Типы: Мастер кампаний (РСЯ и Поиск).

Фокус: Подбор целевых запросов, связанных с дизайном обложек, макетов для книг и упоминанием нейросетей.

География: Россия.

Бюджет: 30000 руб/мес

Результаты за 7 дней:

Показы: 9 483.

Клики: 447.

CTR: 4,71%.

Средняя цена клика: 23,82 руб.

Конверсии: 223.

Цена конверсии: 47,74 руб.

Глубина просмотра: 2,57 страницы.



Результаты за 30 дней:

Показы: 291 115.

Клики: 2 927.

CTR: 1,01%.

Средняя цена клика: 10,20 руб.

Конверсии: 510.

Цена конверсии: 58,56 руб.

Глубина просмотра: 1,58 страницы.



Принятые меры:

1. Работа в мастерах кампаний:

Использование автоматического подбора ключевых слов и стратегий назначения ставок для упрощения управления при небольшом бюджете. Оптимизация целей кампаний под конверсии для повышения эффективности.

2. Контент для объявлений:

Использование УТП: "Современные технологии нейросетей", "Уникальные обложки под любой жанр", "Готовый макет за 1 день". Тестирование автоматических заголовков и описаний, предлагаемых мастером.

3. Оптимизация затрат:

Анализ и отключение нерентабельных групп объявлений. Регулярное перераспределение бюджета между лучшими кампаниями.

4. Мониторинг результатов:

Использование встроенных аналитических инструментов для анализа стоимости клика, отказов и глубины просмотра.

Мастера кампаний показали высокую эффективность для ниши: при ограниченном бюджете удалось привлечь 510 заявок за 30 дней при средней цене конверсии в 58,56 руб. .

Глубина просмотра (2,57 страницы за 7 дней) и низкий процент отказов свидетельствуют о заинтересованности целевой аудитории.

Итог:Вывод:

Работа через мастеров кампаний позволяет автоматизировать процесс управления рекламой и добиться хороших результатов при небольших бюджетах. Следующий шаг — расширение охвата с учетом полученных данных и дополнительное тестирование креативов.

Примеры объявлений прикладываю