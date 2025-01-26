Кейс: Реклама услуг по созданию обложек книг с помощью нейросетей

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3 месяца назад
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Цель:

Увеличение количества заявок на создание макетов и обложек для книг с использованием нейросетевых технологий.

Кампании:

  • Типы: Мастер кампаний (РСЯ и Поиск).

  • Фокус: Подбор целевых запросов, связанных с дизайном обложек, макетов для книг и упоминанием нейросетей.

  • География: Россия.

  • Бюджет: 30000 руб/мес

Результаты за 7 дней:

  • Показы: 9 483.

  • Клики: 447.

  • CTR: 4,71%.

  • Средняя цена клика: 23,82 руб.

  • Конверсии: 223.

  • Цена конверсии: 47,74 руб.

Глубина просмотра: 2,57 страницы.

Результаты за 30 дней:

  • Показы: 291 115.

  • Клики: 2 927.

  • CTR: 1,01%.

  • Средняя цена клика: 10,20 руб.

  • Конверсии: 510.

  • Цена конверсии: 58,56 руб.

Глубина просмотра: 1,58 страницы.

Принятые меры:

1.     Работа в мастерах кампаний:

  1. Использование автоматического подбора ключевых слов и стратегий назначения ставок для упрощения управления при небольшом бюджете.

  2. Оптимизация целей кампаний под конверсии для повышения эффективности.

2.     Контент для объявлений:

  1. Использование УТП: "Современные технологии нейросетей", "Уникальные обложки под любой жанр", "Готовый макет за 1 день".

  2. Тестирование автоматических заголовков и описаний, предлагаемых мастером.

3.     Оптимизация затрат:

  1. Анализ и отключение нерентабельных групп объявлений.

  2. Регулярное перераспределение бюджета между лучшими кампаниями.

4.     Мониторинг результатов:

  1. Использование встроенных аналитических инструментов для анализа стоимости клика, отказов и глубины просмотра.

Итог:

  • Мастера кампаний показали высокую эффективность для ниши: при ограниченном бюджете удалось привлечь 510 заявок за 30 дней при средней цене конверсии в 58,56 руб..

  • Глубина просмотра (2,57 страницы за 7 дней) и низкий процент отказов свидетельствуют о заинтересованности целевой аудитории.

Вывод:

Работа через мастеров кампаний позволяет автоматизировать процесс управления рекламой и добиться хороших результатов при небольших бюджетах. Следующий шаг — расширение охвата с учетом полученных данных и дополнительное тестирование креативов.

Примеры объявлений прикладываю