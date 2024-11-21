Маркетолог с большим опытом для проекта в сфере образования

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт4 заявки28 просмотров

Ищу маркетолога с большим опытом работы.

Проект связан с сектором образования.

Предлагаем высокую зарплату.

Жду ваши кейсы в личные сообщения.

5 месяцев назад
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Заявки фрилансеров

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Любов
 
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