Поиск младшего SMM менеджера и комьюнити-менеджера

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  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт1 заявка22 просмотра

Я ищу в команду младшего SMM менеджера и комьюнити-менеджера. Проект интересный, с возможностью работы удаленно и все оформление официально.

SMMПродвижение в социальных сетяхУправление аккаунтами
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Ольга
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад