Ассистент/помощница

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт2 заявки24 просмотра

Ищу помощницу для работы удаленно.

Требования: девушка от 19 лет, опыт в SMM или как ассистентка, готова предлагать идеи.

Задачи: ведение Google Sheets с идеями для контента, базовое оформление сторис.

Условия: 1-2 часа в день, 2 дня в неделю, зарплата 10 тыс в месяц, дополнительная нагрузка рассматривается.

Для отклика расскажите о себе, укажите возраст и навыки, резюме или портфолио приветствуются.

Google SheetsSMMУправление аккаунтами
5 месяцев назад
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