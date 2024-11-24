Ищу помощницу для работы удаленно.

Требования: девушка от 19 лет, опыт в SMM или как ассистентка, готова предлагать идеи.

Задачи: ведение Google Sheets с идеями для контента, базовое оформление сторис.

Условия: 1-2 часа в день, 2 дня в неделю, зарплата 10 тыс в месяц, дополнительная нагрузка рассматривается.

Для отклика расскажите о себе, укажите возраст и навыки, резюме или портфолио приветствуются.