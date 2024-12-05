Сценарист для рилсов

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт3 заявки7 просмотров

Я ищу сценаристов для создания сценариев для рилсов.

Требования:

1. Уметь создавать сценарии исходя из трендов;

2. Уметь адаптировать под различные ниши;

3. Наличие опыта и кейсов.

Будет классно, если используете креативный подход и прочее.

Пишите сразу с кейсами.

5 месяцев назад
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