Компания Фотокотпир ищет сотрудников для торговых точек в Москве и МО. Открыты вакансии для территориальных менеджеров, менеджеров-дизайнеров и помощников. Все точки находятся рядом с метро. Оплата по факту, возможна работа по договору. Более подробная информация будет предоставлена в процессе обсуждения.