Ищем специалиста для поиска и исследования блогеров на платформах YouTube, TikTok, Instagram и других. Необходимо создать список потенциальных партнеров и установить контакт с ними через электронную почту и социальные сети. Ожидаем уверенного использования Google Sheets и уровень английского языка B2 или выше. Предыдущий опыт является плюсом.
Найти специалиста менеджера проектов биржи на базе блокчейн тон под кл
найти специалиста менеджера проектов биржи на базе блокчейн тон под ключ
Заявки фрилансеров
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