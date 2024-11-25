Найти специалиста менеджера проектов биржи на базе блокчейн тон под кл

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Рекрутинг (HR)
Закрыт2 заявки12 просмотров

найти специалиста менеджера проектов биржи на базе блокчейн тон под ключ

Блокчейн
4 месяца назад
yevhen2023
Євгеній 
41 год
4 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Михаил
 
32 года
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