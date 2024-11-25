Ищем SMM-Manager для постоянной работы в Украине. Предлагаем высокую оплату от 800$ в месяц. Необходимы свободное время и ноутбук. Также требуется помощь в подборе сотрудников - оплата за каждого от 100$ до 200$ в зависимости от уровня опыта.