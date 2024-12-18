Ищем человека для поиска и исследования блогеров на платформах YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Telegram и других для создания списка потенциальных партнеров. Необходимо связаться с блогерами и проверить их интерес к сотрудничеству через электронную почту, социальные сети и мессенджеры. Предыдущий опыт в нахождении и контакте с блогерами является плюсом, но не обязателен. Ожидаем уверенного использования Google Sheets и уровень английского языка B2 или выше.