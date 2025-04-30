Найти группы в Фейсбук для объявлений

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Открыт5 заявок50 просмотров

Нужно собрать актуальные и проверенные открытые группы в фейсбук с русско - укаинско язычной аудиторией для публикации объявлений с услугой создании цифровых решений (сайты, ии агенты, чат-боты , продвижение, реклама и т.д)

ГЕО : любые страны Европы (обратить внимание сейчас много групп с выехавшими..)

В первую очередь нужно собрать наиболее актуальные группы для таких услуг.
Важно, чтобы можно было публиковать безоплатно и объявления не удаляли , вообщем чтобы была отдача.

Количество участников от 500 Для теста разместить 1 объявление шаблон скину , если не удалили то ок!

Результаты занести в гугл таблицу (формат: ссылка, количество участников, спамность в процентах, тема, страна, название...) пример скину.

Готов обсудить детали более подробно голосом, указывайте свой телеграмм!

Пишите за сколько и какое количество готовы собрать. Желательно с опытом подобного сбора..

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2 дня назад
Вадим
 
43 года
4 месяца в сервисе
Был
день назад

Заявки фрилансеров

Алла
 
43 года
3 года в сервисе
Была
4 часа назад
5 часов назад
Тетяна
 
54 года
20 дней в сервисе
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час назад
6 часов назад
Даша
 
18 лет
4 дня в сервисе
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день назад
2 дня назад
Александр
 
41 год
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
140 отзывов(-2)
2 дня назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Владимир
 
17 лет
2 дня в сервисе
Был
9 часов назад
2 дня назад