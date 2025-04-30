Нужно собрать актуальные и проверенные открытые группы в фейсбук с русско - укаинско язычной аудиторией для публикации объявлений с услугой создании цифровых решений (сайты, ии агенты, чат-боты , продвижение, реклама и т.д)



ГЕО : любые страны Европы (обратить внимание сейчас много групп с выехавшими..)



В первую очередь нужно собрать наиболее актуальные группы для таких услуг.

Важно, чтобы можно было публиковать безоплатно и объявления не удаляли , вообщем чтобы была отдача.



Количество участников от 500 Для теста разместить 1 объявление шаблон скину , если не удалили то ок!



Результаты занести в гугл таблицу (формат: ссылка, количество участников, спамность в процентах, тема, страна, название...) пример скину.



Готов обсудить детали более подробно голосом, указывайте свой телеграмм!



Пишите за сколько и какое количество готовы собрать. Желательно с опытом подобного сбора..