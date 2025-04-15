Написати коментарі до постів

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт2 заявки25 просмотров

Завдання — залишити кілька коротких коментарів до публікацій в Instagram та Facebook. Тексти можна писати за прикладом або своїми словами. Головне — щоб виглядало природно, не як спам. Вітаються емодзі та позитивний настрій.

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3 дня назад
guest_1746792790473
3 дня в сервисе
Был
3 дня назад

Заявки фрилансеров

Діана
 
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Была
19 минут назад
3 дня назад
Ярослав
 
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онлайн
1 отзыв
3 дня назад