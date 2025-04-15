Потрібен SMM-фахівець для ведення акаунта артиста в Tik-Tok. Завдання включає періодичне додавання контенту, взаємодію з аудиторією та просування каналу. Очікується креативний підхід до створення контенту та активна комунікація з підписниками.
Написати коментарі до постів
Завдання — залишити кілька коротких коментарів до публікацій в Instagram та Facebook. Тексти можна писати за прикладом або своїми словами. Головне — щоб виглядало природно, не як спам. Вітаються емодзі та позитивний настрій.
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