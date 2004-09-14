Работаю быстро и качественно.
Приветствую вас на своем аккаунте). Меня зовут Валерия,и я вам могу помочь как с переводом текста,так и с вашими социальными сетями. Хорошо владею немецким,а так же английским. Легко нахожу общий язык с людьми,и ценю их время. Буду рада сотрудничеству.)
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год назад
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