Ostrovnaya

Валерия Ostrovnaya

 
20 лет
год на фриланс-бирже
Была
месяц назад
Работаю быстро и качественно.

Приветствую вас на своем аккаунте). Меня зовут Валерия,и я вам могу помочь как с переводом текста,так и с вашими социальными сетями. Хорошо владею немецким,а так же английским. Легко нахожу общий язык с людьми,и ценю их время. Буду рада сотрудничеству.)

#54Русский язык
#89Написание обзоров
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1274
рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков

marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
год назад
Написати відгук на російській мові
Русский языкНаписание обзоров
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