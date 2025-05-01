Требуется разработка JavaScript-модуля для проигрывания видео по скроллу страницы, имитируя покадровую анимацию. Скрипт должен быть универсальным, поддерживать несколько видео и блоков на странице, а также включать функционал для нарезки видео на кадры и управления временем воспроизведения. Адаптивность и кроссбраузерность обязательны.
Парсеры
Парсер как таковой уже написан. Есть некая проблема с cloudflare который блокирует запросы прокси. Написан так же и эмулятор для обхода cloudflare (не требуется прокси).
Нужно довести этот парсер до рабочего состояния.
Кррме этого проекта есть еще пара-тройка. Так что есть возможность продолжительного сотрудничества.
Заявки фрилансеров
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