Создание сайта на готовом шаблоне Wordpress

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок325 просмотров

Настроить на тестовом домене и потом перенести на основной.

Нужно кастомизировать выбранную тему на Gutenberg для сайта на английском:

  • Удалить ненужные страницы и блоки на странице

  • Добавить пару блоков (есть ТЗ что убрать\что добавить)

  • Наполнить фото и текста (желательно написать тексты, можно с ГПТ)

  • Настроить плагины для базового SEO, безопасноти (в ТЗ детальнее)


Отправьте ссылку на ваши прошлые работы и напишите какие из всех перечисленных работ можете сделать + примерные сроки и цену. 

А я отправлю вам более подробное ТЗ и уже обсудим

WordPressДоработка сайтовНастройка плагинов
4 месяца назад
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