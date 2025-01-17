Настроить на тестовом домене и потом перенести на основной.

Нужно кастомизировать выбранную тему на Gutenberg для сайта на английском:

Удалить ненужные страницы и блоки на странице

Добавить пару блоков (есть ТЗ что убрать\что добавить)

Наполнить фото и текста (желательно написать тексты, можно с ГПТ)

Настроить плагины для базового SEO, безопасноти (в ТЗ детальнее)





Отправьте ссылку на ваши прошлые работы и напишите какие из всех перечисленных работ можете сделать + примерные сроки и цену.

А я отправлю вам более подробное ТЗ и уже обсудим