Обновление сайта на WIX для тревел блога

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Закрыт2 заявки297 просмотров

Необходимо обновить сайт на WIX для тревел блога, сделав его удобным и динамичным. Задачи включают настройку интерактивной главной страницы, добавление анимаций, работу с картой проектов и другими функциональными элементами. Важно сохранить фирменный стиль и обеспечить быструю загрузку сайта.

WixДоработка сайтов
4 месяца назад
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