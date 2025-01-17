Требуется создать сайт на Wordpress, настроить выбранную тему на Gutenberg. Необходимо удалить ненужные страницы и блоки, добавить новые согласно ТЗ, наполнить контентом и настроить плагины для SEO и безопасности. Ссылки на прошлые работы, сроки и цену обязательны для подачи заявки.
Обновление сайта на WIX для тревел блога
Необходимо обновить сайт на WIX для тревел блога, сделав его удобным и динамичным. Задачи включают настройку интерактивной главной страницы, добавление анимаций, работу с картой проектов и другими функциональными элементами. Важно сохранить фирменный стиль и обеспечить быструю загрузку сайта.
Заявки фрилансеров
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