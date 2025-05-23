Требуется доработка сайта на PHP, включая реализацию функции пополнения в криптовалюте и создание системы техподдержки через тикеты. Также необходима установка сайта на сервер. Ищем опытного веб-программиста для выполнения этих задач.
Три правки на сайте с Wordpress (шаблон Woodmart)
1. В мобильной версии в карточках товаров вынести хлебные крошки и заголовок наверх (над изображением товаров)
2. В случае добавления описания товара оно должно отображаться статично, без вкладок. Также в нижней части все элементы (описание, преимущества, похожие продукты) должны отображаться постоянно и статично, не перекрывая друг друга
3. На страницах типа с архивами атрибутов добавить под товарами блок с текстовым описанием данной подборки, вывести его в админку для удобного заполнения и редактирования
Обращаю внимание: сайт построен под управлением Woodmart и Elementor - опыт работы с ними будет преимуществом для Вас.
Важно:
- внося правки не сломать то, что уже работает – проверять и перепроверять последствия любых вносимых действий
- все вышеперечисленное относится ко всем разрешениям экранов, включая мобильные устройства
Обязательные требования к исполнителю:
- отличное знание WordPress;
- знание js, css и прочих необходимых инструментов "на ты";
- опыт работы с подобными правками;
- возможность быть на связи в рабочее или оговоренное время;
- умение планировать собственные силы и время, укладываться в оговоренные сроки;
- внимание к мелочам и инициативность - важно сделать именно как лучше, а не на "лишь бы закончить".
Условия:
- без предоплат и авансов (возможна безопасная сделка);
- важна возможность оперативно включиться и сделать "на лету";
- внося правки важно не сломать то, что есть.
От меня:
- чёткая постановка задач;
- своевременная и беспроблемная оплата;
- оперативная обратная связь;
- возможность работать на постоянной основе.
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