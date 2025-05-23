1. В мобильной версии в карточках товаров вынести хлебные крошки и заголовок наверх (над изображением товаров)

2. В случае добавления описания товара оно должно отображаться статично, без вкладок. Также в нижней части все элементы (описание, преимущества, похожие продукты) должны отображаться постоянно и статично, не перекрывая друг друга

3. На страницах типа с архивами атрибутов добавить под товарами блок с текстовым описанием данной подборки, вывести его в админку для удобного заполнения и редактирования



Обращаю внимание: сайт построен под управлением Woodmart и Elementor - опыт работы с ними будет преимуществом для Вас.







Важно:

- внося правки не сломать то, что уже работает – проверять и перепроверять последствия любых вносимых действий

- все вышеперечисленное относится ко всем разрешениям экранов, включая мобильные устройства



Обязательные требования к исполнителю:

- отличное знание WordPress;

- знание js, css и прочих необходимых инструментов "на ты";

- опыт работы с подобными правками;

- возможность быть на связи в рабочее или оговоренное время;

- умение планировать собственные силы и время, укладываться в оговоренные сроки;

- внимание к мелочам и инициативность - важно сделать именно как лучше, а не на "лишь бы закончить".

Условия:

- без предоплат и авансов (возможна безопасная сделка);

- важна возможность оперативно включиться и сделать "на лету";

- внося правки важно не сломать то, что есть.

От меня:

- чёткая постановка задач;

- своевременная и беспроблемная оплата;

- оперативная обратная связь;

- возможность работать на постоянной основе.