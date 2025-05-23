Три правки на сайте с Wordpress (шаблон Woodmart)

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт3 заявки20 просмотров

1. В мобильной версии в карточках товаров вынести хлебные крошки и заголовок наверх (над изображением товаров)
2. В случае добавления описания товара оно должно отображаться статично, без вкладок. Также в нижней части все элементы (описание, преимущества, похожие продукты) должны отображаться постоянно и статично, не перекрывая друг друга
3. На страницах типа с архивами атрибутов добавить под товарами блок с текстовым описанием данной подборки, вывести его в админку для удобного заполнения и редактирования

Обращаю внимание: сайт построен под управлением Woodmart и Elementor - опыт работы с ними будет преимуществом для Вас.



Важно:
- внося правки не сломать то, что уже работает – проверять и перепроверять последствия любых вносимых действий
- все вышеперечисленное относится ко всем разрешениям экранов, включая мобильные устройства

Обязательные требования к исполнителю:

- отличное знание WordPress;

- знание js, css и прочих необходимых инструментов "на ты";

- опыт работы с подобными правками;

- возможность быть на связи в рабочее или оговоренное время;

- умение планировать собственные силы и время, укладываться в оговоренные сроки;

- внимание к мелочам и инициативность - важно сделать именно как лучше, а не на "лишь бы закончить".

Условия:

- без предоплат и авансов (возможна безопасная сделка);

- важна возможность оперативно включиться и сделать "на лету";

- внося правки важно не сломать то, что есть.

От меня:

- чёткая постановка задач;

- своевременная и беспроблемная оплата;

- оперативная обратная связь;

- возможность работать на постоянной основе.

CSSElementorJavaScriptWordPressДоработка сайтов
17 часов назад
Дмитрий
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
15 часов назад
52 отзыва

Заявки фрилансеров

Юджин
 
34 года
4 года в сервисе
Был
5 часов назад
11 отзывов
10 часов назад
ТОП-10
Веб-программирование
Александр
 
41 год
15 лет в сервисе
Был
5 часов назад
13 отзывов
17 часов назад
Андрей
 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
6 часов назад
1 отзыв
17 часов назад