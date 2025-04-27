Web-интерфейс FileContainer (на React)
Добрый день Юрий!
Меня зовут Василий, я представляю компанию EMIMAR SIA (www.emimar.lv)
Меня интересует реализация Web-интерфейс FileContainer (установка на собственный сервер) для работы в связке с CRM S2 ( система так же локально установлена на нашем сервере).
Зачем и почему это надо: к сожалению функционал CRM S2 не предусматривает возможность создания файловую древовидную структуру с привязкой ко всем этапам работы.
1. Цель проекта
Разработать React-приложение, имитирующее файловую структуру проекта, с возможностью добавления папок, отображения файлов и загрузки новых файлов. Приложение будет использоваться на одном сервере как внешний интерфейс для хранения документов, связанных с объектами CRM S2 (Заявка → Сделка→ Договор (это часть цепочки под вопросом ?, скорее всего эта часть войдёт в Сделку) → Заказ).
~ Пример интерфейса:
📁 Lead (Заявка): Nr.123 / номер генерируется в CRM
автоматическое ( опция через кнопку) создание после создание Заявки в CRM
│ ├── 📁Notes / автоматическое создание вместе с папкой Lead
│ ├── 📁Drawings / автоматическое создание вместе с папкой Lead
│ │ └── 📁Project / автоматическое создание вместе с папкой Lead
│ │ │ └── roof.dwg
│ │ └── 📁Work / автоматическое создание вместе с папкой Lead
│ │ └── roof EM.pdf
│ ├── 📁Supplier's offer
│ └── kom_offer.pdf
├── 📁Deal (Сделка) nr. 25 (ответственный 1) / номер генерируется в CRM
│ автоматическое ( опция через кнопку) создание после создание Сделки в CRM
│ ├── 📁Commercial offer / / автоматическое создание вместе с папкой Deal
│ │ └── kom_offer.pdf
│ ├── 📁Contract Nr. 17 / номер генерируется в CRM
│ создание через кнопку (возможность создания только одной папки Договора) из Сделки в CRM
│ │ └──draft.docx
│ ├── 📁Order Nr. 23 / номер генерируется в CRM
│ создание через кнопку (возможность создания нескольких папок Заказа) из Сделки в CRM
│ │ └──Order 23 / IMPER.pdf
│ │ └── DoP IMPER.pdf
│ ├── 📁Order Nr. 27 / номер генерируется в CRM
│ создание через кнопку (возможность создания нескольких папок Заказа) из Сделки в CRM
│ ├── Order 27 / RECTICEL.pdf
│ ├── DoP RECTICEL.pdf
├── 📁Deal (Сделка) nr. 35 (ответственный 2) / номер генерируется в CRM
│ автоматическое ( опция через кнопку) создание после создание Сделки в CRM
│ ├── 📁Commercial offer / / автоматическое создание вместе с папкой Deal
│
├──📁 Receycle bin / автоматическое создание вместе с папкой Lead
└── этаж_1.dwg
2. Основной функционал
1. Отображение названия проекта (например, 'Lead Nr. 123')
2. Отображение списка папок
3. В каждой папке — список файлов
4. 1 Автоматизация или через кнопку в CRM «Создать Deal» — добавляет папку в список
4. 2 Через кнопку в CRM «Создать Contract» — добавляет папку в список
4. 1 Через кнопку в CRM «Создать Заказ» — добавляет папку в список
5. Форма для загрузки файла (input type='file') в каждую папку
Поддержка drag-and-drop (input/output)
Предпросмотр файлов (хотя бы основных)
3. Примерная архитектура (ChatGPT)
CRM S2 (вкладка или кнопка)
│
▼
Web UI (React App)
│
▼
Backend API (Node.js / Python / Go)
│
▼
База (PostgreSQL / SQLite) + Хранилище файлов (локально или S3/MinIO)
4. Итог
В результате должно получиться веб-приложение, которое можно будет развернуть на сервере EMIMAR и использовать как интерфейс для просмотра и добавления документов проекта в связке с работой CRM S2