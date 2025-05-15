Необходима доработка сайта на WordPress с учетом множества задач: вывод ID пользователя в емайле, улучшение функционала админки, создание одноразовых ссылок и изменение отображения данных. Также требуется исправление ошибок с датами и скрытие данных пользователей. Важно обеспечить корректную работу всех новых функций и провести необходимое тестирование.
Доработать сайт на php
Доработать сайт. Реализовать пополнение в криптовалюте на платформе. Реализовать систему тех поддержки по системе тикетов. Установить сайт на сервер
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