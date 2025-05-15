Необходимы правки и доработки для сайта на WordPress. Задачи включают добавление функций в админку, исправление ошибок, улучшение обработки данных пользователей и настройку уведомлений. Требуется внимательность к деталям и опыт работы с WordPress. Обеспечить корректную работу всех новых функций и их интеграцию в существующую систему.