Доработать сайт на php

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт6 заявок65 просмотров

Доработать сайт. Реализовать пополнение в криптовалюте на платформе. Реализовать систему тех поддержки по системе тикетов. Установить сайт на сервер

PHPДоработка сайтов
18 часов назад
Александр
месяц в сервисе
Был
17 часов назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

Eugene_W
34 года
4 года в сервисе
Был
5 часов назад
18 часов назад
$300
6 дней
Escrow
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Заявки фрилансеров

Коля
 
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Был
9 часов назад
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Ильдар
 
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35 лет
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10 часов назад
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13 часов назад
89 отзывов
17 часов назад
Сергей
 
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11 часов назад
1 отзыв
17 часов назад
Юрий
 
29 лет
10 месяцев в сервисе
Был
10 часов назад
2 отзыва
17 часов назад
Eugene_W
34 года
4 года в сервисе
Был
5 часов назад
18 часов назад
ТОП-10
Веб-программирование