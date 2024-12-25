Необходимо прозвонить 70 клиентов для получения отзывов о продукции. За каждый звонок оплата составляет 5 грн., за оставленный отзыв - 25 грн. Звонки будут осуществляться через бесплатное приложение, которое будет настроено. Требуется наличие ПК с хорошим интернет-соединением и наушников с микрофоном. В перспективе возможны 500-700 звонков в месяц.
Оператор служби підтримки
Шукаємо оператора служби підтримки, який буде взаємодіяти з користувачами, надавати консультаційні допомоги з технічної та фінансової частини продуктів через різні канали комунікації, ознайомлювати користувачів з продуктами компанії, їх характеристиками та актуальними акціями. Також вимагається взаємодія з іншими департаментами, передача запитів для вирішення технічних та фінансових труднощів, а також інформування про проблеми або помилки на ресурсах компанії. Вимоги: високий рівень володіння українською мовою, вміння працювати з великими обсягами інформації, комунікабельність та самоорганізація. Графік роботи: позмінний, 2/2. Пропонуємо щомісячні бонуси, доступ до курсів та психологічну підтримку.
Заявки фрилансеров
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