Прозвонить 70 клиентов с АТС без продаж

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Служба поддержки
Закрыт2 заявки52 просмотра

Есть 70 контактов, которые за месяц делали заказы - нужно позвонить и попросить у них отзыв. Упомянуть, что за оставленный отзыв человеку пополнят телефон + написать сообщение в Viber - само сообщение будет предоставлено.

Для звонков у вас должны быть подключены наушники с микрофоном и ПК с хорошим вайфаем, а лучше - именно провод в ПК.

Звонки нужно будет делать через приложение - оно бесплатное, настроим его для вас.

Заинтересовавшим кандидатам я напишу в ЛС с просьбой записать голос - он должен быть бодрым и украиноязычным. В перспективе - порядка 500-700 звонков в месяц по шаблону.

Оплата - 5 грн. за звонок длительностью 1 минута. + 25 грн. за клиента, который оставит отзыв - он в чате в Viber вам отпишет что оставил отзыв. За 2 часа точно можно справиться.

ViberНаписание отзывовРассылка сообщений
5 месяцев назад
Incensus
Дмитрий 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад
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Заявки фрилансеров

Станіслав
 
17 лет
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Ірина
 
37 лет
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад

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