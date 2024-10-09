Есть 70 контактов, которые за месяц делали заказы - нужно позвонить и попросить у них отзыв. Упомянуть, что за оставленный отзыв человеку пополнят телефон + написать сообщение в Viber - само сообщение будет предоставлено.

Для звонков у вас должны быть подключены наушники с микрофоном и ПК с хорошим вайфаем, а лучше - именно провод в ПК.

Звонки нужно будет делать через приложение - оно бесплатное, настроим его для вас.

Заинтересовавшим кандидатам я напишу в ЛС с просьбой записать голос - он должен быть бодрым и украиноязычным. В перспективе - порядка 500-700 звонков в месяц по шаблону.

Оплата - 5 грн. за звонок длительностью 1 минута. + 25 грн. за клиента, который оставит отзыв - он в чате в Viber вам отпишет что оставил отзыв. За 2 часа точно можно справиться.