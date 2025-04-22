Рекомендую Виталия как крутого дизайнер, проффесионала своего дела! Поскольку это мое первое приложение, не учел много моментов, Виталй как проффи прошелся по всем пунктам, подсказал что можно сделать, что не логично, что стоит добавить. Бонусом сделал несколько экранов которые не были учтены. Респект и уважения. Рекомендую!!!