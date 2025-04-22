Дизайн мобильного приложения по уходу за растениями

$550
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Завершен1 заявка10 просмотров

Нужно разработать дизайн для мобильного приложения для ухода за домашними растениями на основе искусственного интеллекта. +-10 экранов, прототип есть, подробности в телеграме.

Дизайн мобильных приложений
11 дней назад
InkredoOrder
35 лет
7 лет в сервисе
Был
8 часов назад

Выбранный исполнитель

thefrest
Виталик 
30 лет
4 года в сервисе
Был
10 часов назад
11 дней назад
$550
12 дней
Escrow
Рекомендую Виталия как крутого дизайнер, проффесионала своего дела! Поскольку это мое первое приложение, не учел много моментов, Виталй как проффи прошелся по всем пунктам, подсказал что можно сделать, что не логично, что стоит добавить. Бонусом сделал несколько экранов которые не были учтены. Респект и уважения. Рекомендую!!!
Спасибо , Святославу за интересную задачу. Отличный заказчик . С хорошим ТЗ, быстрой обратной связью и никаких проблем по оплате. Буду рад помочь еще 🤝🏼

Заявки фрилансеров

thefrest
Виталик 
30 лет
4 года в сервисе
Был
10 часов назад
11 дней назад
Лучший дизайнер мобильных приложений апреля
#1
Дизайн мобильных приложений