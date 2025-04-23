Требуется креативный дизайнер для разработки интерфейса мобильного ToDo-приложения. Основные задачи: анализ целевой аудитории, проработка пользовательских сценариев, дизайн экранов и адаптация под iOS и Android. Необходим опыт работы в Figma и наличие портфолио. Возможность долгосрочного сотрудничества.
Дизайнер мобильных приложений
Ищем UI/UX-дизайнера мобильных приложений на полный день. Задачи включают создание дизайна iOS-приложений с подписочной моделью, рисование конвертящих скриншотов и иконок. Ожидается портфолио с примерами мобильных приложений, знание гайдлайнов Apple и умение работать с нейросетями будет плюсом. Предлагаем удалённую работу, гибкий график и оплату от $800 до $1800 в месяц в зависимости от навыков и выполненных проектов.
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