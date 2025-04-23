Дизайнер мобильных приложений

$1800
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
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Ищем UI/UX-дизайнера мобильных приложений на полный день. Задачи включают создание дизайна iOS-приложений с подписочной моделью, рисование конвертящих скриншотов и иконок. Ожидается портфолио с примерами мобильных приложений, знание гайдлайнов Apple и умение работать с нейросетями будет плюсом. Предлагаем удалённую работу, гибкий график и оплату от $800 до $1800 в месяц в зависимости от навыков и выполненных проектов.

UI/UXДизайн мобильных приложенийНейросетиСоздание иконокСоздание скриншотов
9 дней назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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Дизайн мобильных приложений