Ищем UI/UX-дизайнера мобильных приложений на полный день. Задачи включают создание дизайна iOS-приложений с подписочной моделью, рисование конвертящих скриншотов и иконок. Ожидается портфолио с примерами мобильных приложений, знание гайдлайнов Apple и умение работать с нейросетями будет плюсом. Предлагаем удалённую работу, гибкий график и оплату от $800 до $1800 в месяц в зависимости от навыков и выполненных проектов.