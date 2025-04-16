Дизайн мобильного приложения

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Открыт18 заявок51 просмотр

Нужен специалист на часовую ставку, для дизайна мобильного приложения

Нужен креативный дизайнер, который поможет создать современный и удобный интерфейс для мобильного ToDo-приложения. Референсы предоставим.

Что нужно сделать:

✔️ Анализ ЦА и конкурентов

✔️ Проработка пользовательских сценариев

✔️ Дизайн экранов (основной поток: задачи, создание, редактирование, настройки)

✔️ Адаптация под iOS и Android (можно Figma)

✔️ Готовность дорабатывать по фидбеку

Требование:

• Умение работать в фигме

• Портфолио с похожими проектами

• Понимание UI / UX дизайна

Если сработаемся будем сотрудничать на постоянной основе, есть много задач на дизайн сайтов, мобильных приложений, веб-сервисов.

FigmaUI/UXДизайн мобильных приложенийСоздание пользовательских интерфейсов
10 дней назад
Леонид
 
28 лет
17 дней в сервисе
Был
3 дня назад

Заявки фрилансеров

Егор
 
16 лет
9 часов в сервисе
Был
8 часов назад
8 часов назад
Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
6 часов назад
6 дней назад
Алексей
 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
16 часов назад
11 отзывов
9 дней назад
Вадим
 
23 года
6 лет в сервисе
Был
2 дня назад
9 дней назад
Евгений
 
34 года
10 дней в сервисе
Был
2 дня назад
9 дней назад
Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
17 часов назад
447 отзывов
9 дней назад
ТОП-5
Дизайн мобильных приложений
Евгений
 
27 лет
2 года в сервисе
Был
13 часов назад
1 отзыв
9 дней назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
5 часов назад
11 отзывов
9 дней назад
ТОП-10
Дизайн мобильных приложений
Кристина
 
24 года
2 месяца в сервисе
Была
12 часов назад
9 дней назад
Виталик
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
10 часов назад
130 отзывов
10 дней назад
Лучший дизайнер мобильных приложений апреля
#1
Дизайн мобильных приложений
Дмитрий
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 дня назад
8 отзывов
10 дней назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
9 дней назад
7 отзывов
10 дней назад
Викентий
 
31 год
12 лет в сервисе
Был
10 часов назад
58 отзывов
10 дней назад
ТОП-5
Дизайн мобильных приложений
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
7 часов назад
61 отзыв
10 дней назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
4 часа назад
168 отзывов
10 дней назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
10 часов назад
15 отзывов(-1)
10 дней назад
ТОП-10
Дизайн мобильных приложений
Роман
 
21 год
7 лет в сервисе
Был
6 часов назад
42 отзыва
10 дней назад
Даша
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
10 дней назад
10 дней назад