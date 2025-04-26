Advertising Landing Page: Dog-friendly

Задача

Ко мне обратился заказчик, которому нужен дизайн одностраничного сайта типа — Advertising. С заказчиком обсудили ключевые моменты предстоящей работы, я ознакомился с референсами, а также с ключевыми пожеланиями заказчика и приступил к работе. Которая заняла порядка 3-ёх дней.



Решение

Я разработал дизайн одностраничного сайта, настроил цветовые стили, использовал переменные и autolayout для удобной дальнейшей работы. А также, настроил UI-Kit для удобной работы верстальщика.

Было принято решение оставить на сайте не только комментарии от пользователей, а также слайдер из отзывов от пользователей.