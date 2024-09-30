Добрый день! есть сайт, подключенный к Stripe.

Однако списания, не настроены нужным нам образом, нужен человек, который работал с подписочной моделью списаний Stripe, который сделает чтобы ребилы (списания), были как нужно нам

Так же важно, который сможет отключить прием Prepaid карт , чтобы на сайте выдавалась надпись, этот тип карт не поддерживается , введит другую.