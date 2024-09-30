Требуется разработка SAAS-приложения на No-Code платформе Bubble.io. Проект включает формы, панели мониторинга и интеграции с внешним бэкэндом. Работа разбита на этапы с оплатой за каждый спринт. Приветствуется опыт работы с Bubble.io и практические навыки работы с БД и API.
Сделать нужную нам переодичность списания Stripe
Добрый день! есть сайт, подключенный к Stripe.
Однако списания, не настроены нужным нам образом, нужен человек, который работал с подписочной моделью списаний Stripe, который сделает чтобы ребилы (списания), были как нужно нам
Так же важно, который сможет отключить прием Prepaid карт , чтобы на сайте выдавалась надпись, этот тип карт не поддерживается , введит другую.
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