Добрый день

Требуется разработка SAAS-приложения на NoCode платформе Bubble.io.

Приложение будет представлять собой смесь форм, панелей мониторинга и интеграций с внешним бэкэндом.

Разработка будет разбита на этапы, с оплатой за каждый недельный/двухнедельный этап (спринт).

Приветствуется опыт работы с Bubble.io, для реализации технических требований или же возможность быстро его освоить.

Также необходим практический опыт работы с БД и интеграции с API.