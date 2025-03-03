Разработка веб-приложения на No-Code платформе Bubble.io

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки231 просмотр

Добрый день

Требуется разработка SAAS-приложения на NoCode платформе Bubble.io.

Приложение будет представлять собой смесь форм, панелей мониторинга и интеграций с внешним бэкэндом.

Разработка будет разбита на этапы, с оплатой за каждый недельный/двухнедельный этап (спринт).

Приветствуется опыт работы с Bubble.io, для реализации технических требований или же возможность быстро его освоить.

Также необходим практический опыт работы с БД и интеграции с API.

Интеграция APIСоздание баз данныхСоздание веб-приложений
2 месяца назад
alcopribor
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