Требуется провести глубокую настройку сопоставления товаров на платформе elbuz.com. Ищем специалиста в области веб-программирования для выполнения данной задачи.
Разработка веб-приложения на No-Code платформе Bubble.io
Добрый день
Требуется разработка SAAS-приложения на NoCode платформе Bubble.io.
Приложение будет представлять собой смесь форм, панелей мониторинга и интеграций с внешним бэкэндом.
Разработка будет разбита на этапы, с оплатой за каждый недельный/двухнедельный этап (спринт).
Приветствуется опыт работы с Bubble.io, для реализации технических требований или же возможность быстро его освоить.
Также необходим практический опыт работы с БД и интеграции с API.
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