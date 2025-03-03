Требуется пошаговый гайд по копированию сайта с сохранением функционала, преимущественно на WordPress. Необходима помощь в SEO-оптимизации и вставке реферальной ссылки с регистрацией. Опытные специалисты приветствуются для объяснения процесса.
Разработать сайт на WooCommerce на шаблоне
Выбран шаблон на WooCommerce, перевести на русский язык, разместить на хостинге, адаптировать под цвета Закзачика. Разработать парсер позиций товаров lemanapro.ru, интегрировать парсер на сайт (можем дать другому спецу). Подключить платежную систему, расчет доставки СДЭК, 1С
Заявки фрилансеров
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