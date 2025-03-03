Необходимо реализовать функционал добавления дополнительных товаров (добавок) к основным товарам в интернет-магазине на MODX. Добавки должны быть привязаны к товарам в админ-панели и отображаться в корзине и заказе. Важно обеспечить корректное отображение добавок на всех этапах: от выбора в карточке товара до формирования заказа.