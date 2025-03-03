Разработать сайт на WooCommerce на шаблоне

$450
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок181 просмотр

Выбран шаблон на WooCommerce, перевести на русский язык, разместить на хостинге, адаптировать под цвета Закзачика. Разработать парсер позиций товаров lemanapro.ru, интегрировать парсер на сайт (можем дать другому спецу). Подключить платежную систему, расчет доставки СДЭК, 1С

WooCommerceИнтеграция платежных системСоздание интернет-магазиновСоздание парсеров
2 месяца назад
alfateam_kz
Александр 
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