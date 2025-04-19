Необходимо разработать Apk приложение с двумя основными функциями: отображение картинки на весь экран с четырьмя значками и интеграция камеры для запуска видео. При нажатии на значок камеры должна открываться камера телефона, которая при наведении на определенное фото запускает видео. После завершения видео приложение возвращается на главный экран.
Декомпилировать APK файл Java/Kotlin
Нужно декомпилировать APK файл и запустить его в андроид студии чтобы он работал как исходный код в режиме отладки и дебага.
Техническое задание:
1. Открыть APK файл (предоставляем). Скомпилировать исходный код в работающее приложение , с сохранением полной функциональности исходного APK файла и с возможностью запуска кода в режиме отладки и функционирования без ошибок.
2. Собрать проект в новый APK файл с новыми лицензиями и ключами.
3. Передать все файлы проекта и новый APK заказчику
Требования к результату. Формат файлов: 1) проект андроид студии, который запускается в режиме эмуляции и дебага; 2) этот же проект собранный в APK файл.
Проверка выполненного задания: на компьютере исполнителя по видеосвязи.
Языки программирования JAVA/Kotlin
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