Декомпилировать APK файл Java/Kotlin

$500
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Нужно декомпилировать APK файл и запустить его в андроид студии чтобы он работал как исходный код в режиме отладки и дебага.

Техническое задание:

1.  Открыть APK файл (предоставляем). Скомпилировать исходный код в работающее приложение , с сохранением полной функциональности исходного APK файла и с возможностью запуска кода в режиме отладки и функционирования  без ошибок.

2. Собрать проект в новый APK файл с новыми лицензиями и ключами.

3. Передать все файлы проекта и новый APK заказчику

Требования к результату. Формат файлов: 1) проект андроид студии, который запускается в режиме эмуляции и дебага; 2)   этот же проект собранный в APK файл.

Проверка выполненного задания: на компьютере исполнителя  по видеосвязи.

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