Нужно декомпилировать APK файл и запустить его в андроид студии чтобы он работал как исходный код в режиме отладки и дебага.

Техническое задание:

1. Открыть APK файл (предоставляем). Скомпилировать исходный код в работающее приложение , с сохранением полной функциональности исходного APK файла и с возможностью запуска кода в режиме отладки и функционирования без ошибок.

2. Собрать проект в новый APK файл с новыми лицензиями и ключами.

3. Передать все файлы проекта и новый APK заказчику

Требования к результату. Формат файлов: 1) проект андроид студии, который запускается в режиме эмуляции и дебага; 2) этот же проект собранный в APK файл.

Проверка выполненного задания: на компьютере исполнителя по видеосвязи.

Языки программирования JAVA/Kotlin