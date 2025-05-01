Разработка приложения

$500
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Открыт13 заявок79 просмотров

Приложение для выездных специалистов, во избежание бумажной волокиты, и автоматизации и ускорения процессов. ТЗ и Бланк замера прикрепил ниже.

Разработка программ
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