Пройти тесты (Программирование)

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Открыт1 заявка32 просмотра

Здравствуйте нужно пройти тесты на знания различных языков программирования

Сразу пишите по каким можете помочь

В приложенном фото все темы тестов

Тестирование онлайн, нужно будет подключиться через какую нибудь прогу типа тививира или энидеск

C++JavaPHPPythonSQL
20 часов назад
Борис
 
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Была
18 часов назад
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Иван
 
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2 дня в сервисе
Был
13 минут назад
20 часов назад