Необходимо проверить, работают ли пробросы заявок в АМО с лендингов курсов.

Неработающие пробросы = не поступающие заявки от клиентов в АМО для консультации.

Как проверяем?

Оставить тестовую заявку с лендинга по каждому из продуктов, фиксировать пришла ли заявка, в какой статус и воронку в файле, все по графам в таблице. Ждем проброса до 1 часа.

Все данные предоставлю. На выполнение 10 часов, нудно проверить 38 лендингов.