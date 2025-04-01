Необходимо протестировать 38 лендингов курсов на работоспособность пробросов заявок в АМО. Оставить тестовую заявку с каждого лендинга, зафиксировать статус и воронку в таблице. Ожидание проброса до 1 часа. Вся информация будет предоставлена. Срок выполнения - 10 часов.
Тестирование сайта
Приветствую!
Надо проверить сайт https://monokredit.com/ на ошибки и прокликать все оффера на витрине. Заснять это на видео и прислать.
В местах где есть поле номера телефона и email, нужно попробовать по разному вводить эти данные.
Тестировать нужно с разных устройств.
В идеале старые/дешевые андроиды, средние андроиды, дорогие андроиды
Старые айфоны, новые айфоны
В браузере хром и в браузере файрфокс
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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