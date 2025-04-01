Приветствую!

Надо проверить сайт https://monokredit.com/ на ошибки и прокликать все оффера на витрине. Заснять это на видео и прислать.

В местах где есть поле номера телефона и email, нужно попробовать по разному вводить эти данные.

Тестировать нужно с разных устройств.

В идеале старые/дешевые андроиды, средние андроиды, дорогие андроиды

Старые айфоны, новые айфоны

В браузере хром и в браузере файрфокс