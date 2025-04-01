Тестирование сайта

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт2 заявки45 просмотров

Приветствую!

Надо проверить сайт https://monokredit.com/ на ошибки и прокликать все оффера на витрине. Заснять это на видео и прислать.

В местах где есть поле номера телефона и email, нужно попробовать по разному вводить эти данные.

Тестировать нужно с разных устройств.

В идеале старые/дешевые андроиды, средние андроиды, дорогие андроиды

Старые айфоны, новые айфоны

В браузере хром и в браузере файрфокс

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день назад
vitma
42 года
13 лет в сервисе
Был
14 часов назад

Выбранный исполнитель

olyaa_aamw
Ольга 
26 лет
5 дней в сервисе
Была
12 часов назад
день назад
$10
2 дня
Escrow

Заявки фрилансеров

olyaa_aamw
Ольга 
26 лет
5 дней в сервисе
Была
12 часов назад
день назад
Іван
 
20 лет
2 дня в сервисе
Был
час назад
день назад